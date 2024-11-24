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القبض على متهمين بتعاطي الحشيش المخدر بعدن - أخبار كلمتك

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القبض على متهمين بتعاطي الحشيش المخدر بعدن - أخبار كلمتك

القبض على متهمين بتعاطي الحشيش المخدر بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الأمني، من ضبط سبعة متهمين في ست قضايا مختلفة، وبحوزتهم حشيش وحبوب مُخدر، وذلك في العاصمة عدن.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالحزام الأمني، المقدم مياس حيدرة، بأن: "فريقه تمكن من ضبط سبعة متهمين في ست قضايا متوزعة بين قضايا حيازة وتعاطي للمخدرات (حشيش وحبوب مُخدر)، وذلك في عدة مديريات بالعاصمة عدن".

واضاف"ان عملية ضبط المتهمين تمت بعد تحري ورصد مواقعهم ،ليتم بعد ذلك مداهمة اوكارهم وضبطهم متلبسين.

مشيرا بانه جرى فتح ملفات للمتهمين،وفور الانتهاء من التحقيقات الاولية،سوف يتم احالتهم الى النيابة المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

ولفت المقدم مياس حيدرة،إلى"تزايد ظاهرة انتشار المخدرات، في أوساط الشباب،بشكل كبير ومخيف بالعاصمة عدن ونواحيها".

واختتم مدير ادارة مكافحة المخدرات تصريحه، التأكيد على قرب افتتاح مركز علاج الإدمان من المخدرات بالعاصمة عدن ،الذي يستوعب عدد كبير من حالات الإدمان لعلاجهم من فئة الشباب، إلى جانب وجود قسم خاص بالنساء".

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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