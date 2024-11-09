مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

تشيع جنازة شقيقة شيخ الأزهر الشريف بالأقصر «صور» - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

المستشار سامح عبد الحكم ينعى شقيقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بصحبة كندة علوش.. يسرا ترقص على 3 دقات» قبل موسم الرياض - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

سامح الحفني يغادر القاهرة للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار في الوطن العربي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تعرض مالك محل لبيع الالعاب النارية لطريقة نصب لم تحدث من قبل(صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرض مالك محل لبيع الالعاب النارية لطريقة نصب لم تحدث من قبل(صور) - أخبار كلمتك

تعرض مالك محل لبيع الالعاب النارية لطريقة نصب لم تحدث من قبل(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:25 صباحاً - كلمتك/خاص:

تعرض مالك محل لبيع الالعاب النارية بمدينة تعز لعملية نصب غير مسبوقة.
وقال مالك محل الالعاب النارية:جاء لي زبون يريد شراء العاب نارية وقال انه معه عرس واننا نبيع باقل الاسعار وانا فرحت وقام بتعبئة ٣ شوال(جواني)العاب نارية ووقت الحساب طلع المبلغ ٣٥٠ الف.
واضاف:كنت فرحان كون المبلغ كبير الذي بيشتريه الرجال ووقت الحساب قلت له عملة قديم او سعودي او قعيطي قال بانه نسى المبلغ بالكوت الاخر وطلب مني ٥٠ سعودي كونه سيذهب لاستلام مبلغ مالي من محل الصرافة وحط عندي جوال ايفون عليه لصقة بحجة انه كان يتصلح عن المهندس وقمت بتوقيف دراجة نارية وحاسبته الفين ريال علشان الرجال يذهب لاستلام الحوالة ويعود.
واختتم:لم يعود الرجال وانا انتظرت الى ١٢ الليل وكنت اقوم افتح ٦ الصباح واغلق ١٠ بالليل وبعد اسبوع قررت افتح الايفون علشان اشحنه واتواصل مع الرجال الا ان الايفون طلع مرايا من عند الشاشة وبالخلف خانة للمكياج

a41ca34d22.jpg5b761392e7.jpg

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق