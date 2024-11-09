تعرض مالك محل لبيع الالعاب النارية لطريقة نصب لم تحدث من قبل(صور) - أخبار كلمتك

تعرض مالك محل لبيع الالعاب النارية بمدينة تعز لعملية نصب غير مسبوقة.

وقال مالك محل الالعاب النارية:جاء لي زبون يريد شراء العاب نارية وقال انه معه عرس واننا نبيع باقل الاسعار وانا فرحت وقام بتعبئة ٣ شوال(جواني)العاب نارية ووقت الحساب طلع المبلغ ٣٥٠ الف.

واضاف:كنت فرحان كون المبلغ كبير الذي بيشتريه الرجال ووقت الحساب قلت له عملة قديم او سعودي او قعيطي قال بانه نسى المبلغ بالكوت الاخر وطلب مني ٥٠ سعودي كونه سيذهب لاستلام مبلغ مالي من محل الصرافة وحط عندي جوال ايفون عليه لصقة بحجة انه كان يتصلح عن المهندس وقمت بتوقيف دراجة نارية وحاسبته الفين ريال علشان الرجال يذهب لاستلام الحوالة ويعود.

واختتم:لم يعود الرجال وانا انتظرت الى ١٢ الليل وكنت اقوم افتح ٦ الصباح واغلق ١٠ بالليل وبعد اسبوع قررت افتح الايفون علشان اشحنه واتواصل مع الرجال الا ان الايفون طلع مرايا من عند الشاشة وبالخلف خانة للمكياج