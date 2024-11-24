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ظهور مرض جديد وخطير في اليمن - أخبار كلمتك

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ظهور مرض جديد وخطير في اليمن - أخبار كلمتك

ظهور مرض جديد وخطير في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - كلمتك/خاص:

أفاد مصدر طبي برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء في البلاد، وذلك في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر طبي في محافظة المهرة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن سلطات المحافظة رصدت إصابة بمرض فيروس جدري الماء في ميناء نشطون بالمحافظة.

وأضاف أن الوضع الصحي للشخص المصاب مستقر ويخضع للعلاج، بينما تم فحص المخالطين له وتبين عدم إصابتهم.

ولفت المصدر إلى أن هذه هي أول حالة مصابة بهذا المرض يتم رصدها في المهرة واليمن بشكل عام.

ويصيب جدري الماء العديد من الأشخاص في العالم، ويتعرض عدد من كبار السن للموت كل عام بعد إصابتهم بالفيروس المسبب لهذا المرض شديد العدوى.

يشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن، يواجه واحدة من أصعب المراحل في تاريخه، نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والنقص الحاد في تمويل العمليات الطبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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