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صدور قرار جمهوري بإعفاء مسؤول رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب من منصبه وإحالته للتحقيق - وثيقة - أخبار كلمتك

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صدور قرار جمهوري بإعفاء مسؤول رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب من منصبه وإحالته للتحقيق - وثيقة - أخبار كلمتك

صدور قرار جمهوري بإعفاء مسؤول رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب من منصبه وإحالته للتحقيق - وثيقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي قرار رئاسي قضى بإعفاء مسؤول رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب وأحد ابزر مساعدي اللواء شلال علي شايع ، من منصبه واحالته للتحقيق.

وقضى القرار بإعفاء وكيل شؤون الاستخبارات في جهاز مكافحة الإرهاب "علي الصياء" من منصبه وإلغاء ترقيته وإحالته للتحقيق.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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