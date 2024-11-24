شركة بترومسيلة تُعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

أعلنت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) اليوم عن نجاح التشغيل المبدئي لوحدة تكرير زيت الوقود الثقيل (المازوت) وإنتاج كميات تجريبية بمواصفات عالية.



وقال المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة الأستاذ محمد أحمد بن سميط بأن هذا الإنجاز هو جزء من خطط الشركة للتنويع والتطوير والنمو بعد توقف تصدير النفط جراء ضرب عوامة التصدير منذ أكثر من عامين .

وأعلن بن سميط عن التبرع بهذه الكمية التجريبية إلى محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت بإشراف مباشر ومسؤولية السلطة المحلية، مشيرا إلى أن المواطنين في محافظة حضرموت هم المستفيدون بصورة رئيسية وأصحاب المصلحة الحقيقية من هذا المشروع .

وأضاف المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة بأن وراء هذا الإنجاز، والذي يجب على الجميع أخذه بعين الاعتبار، أعمال هندسية وإنشائية معقدة للغاية جارية في الموقع لأكثر من عام. وتمت هذه المهام المعقدة داخل مرفق المعالجة المركزية (CPF) في قطاع 14 بجوار نظام تشغيلي ظل يعمل بكامل طاقته.

وكانت الخزانات مليئة بالنفط الخام وكذلك خطوط الأنابيب مملوءة بالغاز والنفط الخام، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي حادث سلامة خطير. وهذا انعكاس حقيقي لإمكانيات الموظفين المحترفين ذوي الخبرة العالية الذين اكتسبوا هذه الخبرة من خلال العمل الجاد لأعوام طويلة.

ونوه بن سميط بإمكانيات كوادر شركة بترومسيلة من المهندسين والفننين في التوصل إلى حلول مبدعة ومبتكرة للغاية للتغلب على كثيرا من العقبات التي كانت قد تحول دون الوصول إلى هذا الإنجاز .

وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها بلادنا منذ عام ٢٠١٥م، إلا أن شركة بترومسيلة حققت العديد من المشاريع الناجحة مثل محطة وادي حضرموت الغازية لتوليد الكهرباء، ومحطة كهرباء عدن بقدرة 264 ميجاوات وكثيرا من المشاريع الاخرى الناجحة.

إنّ هذا المشروع الاستراتيجي سيوفر للحكومة الكثير من العملة الصعبة وسيساعد المحافظة في توليد الكهرباء وسيكون مصدر آخر لشركة بترومسيلة وموظفيها خلال هذه الفترة الصعبة.