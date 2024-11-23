نادي قضاة اليمن يدين الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

اصدر نادي قضاة اليمن بيان إدانة ضد سلسلة الاعتداءات التي طالت القضاء و القضاة و التي كان آخرها الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثانية بالمكلا القاضي فارس ناصر باقطيان ، و رئيس لجنة الرقابة بنادي قضاة اليمن جاء فيه الآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إدانة



يدين نادي قضاة اليمن و يستنكر جملة الاعتداءات التي تستهدف تقويض العدالة و تمس القضاء و القضاة ، و التي كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له مساء يوم الجمعة الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م القاضي فارس ناصر باقطيان رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثانية بالمكلا ، و رئيس لجنة الرقابة بنادي قضاة اليمن من قبل أفراد من قسم شرطة ديس المكلا بتوقيفه في الطريق العام و الشجار معه و أخذ بطاقته القضائية عنوة و رفض ارجاعها و هذا رغم علمهم اليقيني بصفته القضائية ، و هذا فضلا عن الاعتداءات السابقة التي طالت محكمة الحوطة بلحج ، و محكمة جعار بأبين.

و لهذا ينيط نادي قضاة اليمن بالأجهزة القضائية و الأمنية سرعة ضبط المعتدين و احالتهم للمحاكمة ، كما يحمل مجلس القضاء الأعلى و الحكومة مسئولية حماية القضاة و توفير الحماية اللازمة لهم و للمقرات القضائية .

و الله الموفق ،،،

صادر عن نادي قضاة اليمن

يوم السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م