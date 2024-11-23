قائد الحرس الثوري الإيراني يحدد أول علامات "زوال إسرائيل" ويتعهد بالانتقام منها - أخبار كلمتك

قائد الحرس الثوري الإيراني يحدد أول علامات "زوال إسرائيل" ويتعهد بالانتقام منها - أخبار كلمتك

خالد يوسف: 19 مليون كانوا حفاة قبل ثورة عبد الناصر وحسين فهمي يرد: هل ارتدوا الأحذية بعدها (فيديو) - أخبار كلمتك

خالد يوسف: 19 مليون كانوا حفاة قبل ثورة عبد الناصر وحسين فهمي يرد: هل ارتدوا الأحذية بعدها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي للفنانين الجدد: «متخليش حد يأثر عليك».. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي للفنانين الجدد: «متخليش حد يأثر عليك».. فيديو - أخبار كلمتك

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بالأبنودي - أخبار كلمتك

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوجه بتخصيص شهر أبريل من كل عام للاحتفاء بالأبنودي - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على الشاب المفقود بعدن متوفيا - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على الشاب المفقود بعدن متوفيا - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: اتفرجت على فيلم «العار» بعد عرضه بسنين.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي: اتفرجت على فيلم «العار» بعد عرضه بسنين.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

نادي قضاة اليمن يدين الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نادي قضاة اليمن يدين الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

نادي قضاة اليمن يدين الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر نادي قضاة اليمن بيان إدانة ضد سلسلة الاعتداءات التي طالت القضاء و القضاة و التي كان آخرها الاعتداء على رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثانية بالمكلا القاضي فارس ناصر باقطيان ، و رئيس لجنة الرقابة بنادي قضاة اليمن جاء فيه الآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

           بيان إدانة 
 

يدين نادي قضاة اليمن و يستنكر جملة الاعتداءات التي تستهدف تقويض العدالة و تمس القضاء و القضاة ، و التي كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له مساء  يوم الجمعة الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م   القاضي فارس ناصر باقطيان رئيس المحكمة العسكرية بالمنطقة الثانية بالمكلا ،  و رئيس لجنة الرقابة بنادي قضاة اليمن من قبل أفراد من قسم شرطة ديس المكلا بتوقيفه في الطريق العام و الشجار معه و أخذ بطاقته القضائية عنوة و رفض ارجاعها و هذا رغم علمهم اليقيني بصفته القضائية ، و هذا فضلا عن الاعتداءات السابقة  التي طالت محكمة الحوطة  بلحج ، و محكمة جعار بأبين.

و لهذا ينيط نادي قضاة اليمن بالأجهزة القضائية و الأمنية سرعة ضبط المعتدين و احالتهم للمحاكمة ، كما يحمل مجلس القضاء الأعلى و الحكومة مسئولية حماية القضاة و توفير الحماية اللازمة لهم و للمقرات القضائية .

          و الله الموفق ،،،

صادر عن نادي قضاة اليمن 
يوم السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ م

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق