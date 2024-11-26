أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

توفي السائق فوزي فواد عبد الواسع الصبري وعائلته في حادث مروري.
حيث يعمل فواد سائق شاحنه في الخط الدولي
و توفي السائق فوزي فواد عبد الواسع الصبري من محافظة [تعز المسراخ ] ، إثر حادث مروري مؤلم تعرض له أثناء سفره مع أسرته لأداء العمرة. حيث اوقف شاحنته في اليمن وركب سيارته الصغيرة مع زوجته وأطفاله متوجهًا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ولكن قدر الله شاء أن يحدث الحادث أثناء مرورهم بمنطقة نجران،
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و أسفر الحادث عن وفاته ووفاة زوجته واثنين من أطفاله، بينما بقي طفل واحد فقط في العناية المركزة.
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