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أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

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أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

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أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:46 صباحاً - كلمتك/ خاص

توفي السائق فوزي فواد عبد الواسع الصبري وعائلته في حادث مروري.

حيث يعمل فواد سائق شاحنه في الخط الدولي

و توفي السائق فوزي فواد عبد الواسع الصبري من محافظة [تعز المسراخ ] ، إثر حادث مروري مؤلم تعرض له أثناء سفره مع أسرته لأداء العمرة. حيث اوقف شاحنته في اليمن وركب سيارته الصغيرة مع زوجته وأطفاله متوجهًا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ولكن قدر الله شاء أن يحدث الحادث أثناء مرورهم بمنطقة نجران،
.
و أسفر الحادث عن وفاته ووفاة زوجته واثنين من أطفاله، بينما بقي طفل واحد فقط في العناية المركزة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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