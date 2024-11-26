محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - دوري ابطال إفريقيا، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة ستاد أبيدجان.

يفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة قبل مباراة ستاد أبيدجان في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث يغيب عن الأهلي كلا من يوسف أيمن، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، حمزة علاء، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبدالله.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لافتتاح مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره فريق استاد أبيدجان الإيفواري مساء اليوم الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، الساعي، كوكا، طاهر محمد طاهر.

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