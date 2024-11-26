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غرفة سياحة الغوص تكشف تفاصيل جهود إنقاذ حادث غرق يخت "سي ستوري" - أخبار كلمتك

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غرفة سياحة الغوص تكشف تفاصيل جهود إنقاذ حادث غرق يخت "سي ستوري" - أخبار كلمتك

غرفة سياحة الغوص تكشف تفاصيل جهود إنقاذ حادث غرق يخت "سي ستوري" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:39 مساءً -  أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، عن نجاح جهود الإنقاذ بالعثور على 28 شخصا من مختلف الجنسيات كانوا على اليخت السياحي “سي ستوري”، والذي تعرض لحادث غرق أمس الاثنين جنوب مدينة مرسي علم. 

 

متابعة حادث غرق يخت سياحي حجم جنوب مرسى علم 

 وأضافت الغرفة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة لليوم الثاني على التوالي في محاولة للعثور على 16 مفقودًا. 

وتوجهت الغرفة بخالص الشكر للقوات المسلحة والقوات البحرية ومحافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة والآثار وجميع الجهات والأفراد التي تساهم بكل ما أتيح لها من قدرة في العثور وإنقاذ المفقودين. 

 

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحادث

 وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت. 

كما قامت الوزارة، أيضًا، بتشكيل غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، بجانب دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة التطورات وتقديم الدعم الكامل والمساعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

 

الوصول لموقع غرق يخت السفاري بجنوب مرسى علم

 وأكدت الوزارة أنه تم الوصول لمكان غرق اليخت في منطقة الغدير بوادي الجمال بمرسى علم، وتُجرى حاليًا عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم. 

 

وتواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها عن كثب لعمليات البحث والإنقاذ المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرصها البالغ على سلامة الجميع، مؤكدة على تقديرها البالغ لجهود جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ من كافة الجهات المعنية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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