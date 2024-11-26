غرفة سياحة الغوص تكشف تفاصيل جهود إنقاذ حادث غرق يخت "سي ستوري" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:39 مساءً - أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، عن نجاح جهود الإنقاذ بالعثور على 28 شخصا من مختلف الجنسيات كانوا على اليخت السياحي “سي ستوري”، والذي تعرض لحادث غرق أمس الاثنين جنوب مدينة مرسي علم.

متابعة حادث غرق يخت سياحي حجم جنوب مرسى علم

وأضافت الغرفة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة لليوم الثاني على التوالي في محاولة للعثور على 16 مفقودًا.

وتوجهت الغرفة بخالص الشكر للقوات المسلحة والقوات البحرية ومحافظة البحر الأحمر ووزارة السياحة والآثار وجميع الجهات والأفراد التي تساهم بكل ما أتيح لها من قدرة في العثور وإنقاذ المفقودين.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحادث

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت.

كما قامت الوزارة، أيضًا، بتشكيل غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، بجانب دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة التطورات وتقديم الدعم الكامل والمساعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الوصول لموقع غرق يخت السفاري بجنوب مرسى علم

وأكدت الوزارة أنه تم الوصول لمكان غرق اليخت في منطقة الغدير بوادي الجمال بمرسى علم، وتُجرى حاليًا عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها عن كثب لعمليات البحث والإنقاذ المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرصها البالغ على سلامة الجميع، مؤكدة على تقديرها البالغ لجهود جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ من كافة الجهات المعنية.

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