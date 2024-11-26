مشاهير العرب - «مهما كبرت هفضل اتعلم منك».. أحمد سعد يوجه رسالة لشقيقه| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - وجه المطرب أحمد سعد رسالة إلى شقيقه الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، كشف من خلالها عن دعمه الدائم ومساندته له.

وشارك أحمد سعد، على «إنستجرام» أحدث ظهور له رفقة شقيقه، وعلق قائلا: «أخي العزيز لازم تعرف اني مهما اتعلمت، هفضل محتاج أتعلم منك، ومهما كبرت وعليت ونجحت، هتفضل بالنسبالي الأكبر والأعلى والأعظم، كل سنه وانت طيب يا سيد الناس».

موعد حفل زفاف أحمد سعد

وفي وقت سابق، حسم أحمد سعد الجدل، حول موعد زفافه على علياء بسيوني طليقته للمرة الرابعة خلال الساعات القليلة الماضية، والذي تصدر من خلاله المشهد عبر تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكشف أحمد سعد، خلال لقائه مع «et بالعربي»، عن موعد زفافه، قائلا: «الفرح قريب جدًا ممكن أول السنة، وهعمل فرح وهلبس بدلة وهغني في فرحي كمان».

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهره دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، انا بحب الحاجات دي، ده انا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابينـ، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».