صحة غزة: إسرائيل مسحت 1410 عائلات بالكامل في القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية" في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري.

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

وقالت صحة غزة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، إن "قوات الاحتلال مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني خلال نفس الفترة".

وأوضحت أن "عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها".

وبينت أن "عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577".

وأعلنت الوزارة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفا و249 قتيلا، إلى جانب 104 آلاف و746 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

وأضافت أنه في "اليوم الـ417 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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