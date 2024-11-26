مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:23 مساءً - يواصل صناع وأبطال مسلسل «سيد الناس» المقرر عرضه رمضان المقبل، الترويج لمسلسلهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزهم الفنان عمرو سعد والفنانة منة فضالي.

ومؤخرا نشرت الفنانة منة فضالي عبر ستوري حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» كلاكيت العمل، وعلقت عليه قائلة: «بسم الله توكلنا على الله.. سيد الناس رمضان 2025.

ومن جانبه اكتفى الفنان عمرو سعد بنشر كلاكيت العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في إشارة منه إلى انطلاق تصوير العمل.

أبطال مسلسل «سيد الناس»

ويشارك في بطولة مسلسل «سيد الناس» عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.