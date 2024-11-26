بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:23 مساءً - يواصل صناع وأبطال مسلسل «سيد الناس» المقرر عرضه رمضان المقبل، الترويج لمسلسلهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزهم الفنان عمرو سعد والفنانة منة فضالي.

ومؤخرا نشرت الفنانة منة فضالي عبر ستوري حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» كلاكيت العمل، وعلقت عليه قائلة: «بسم الله توكلنا على الله.. سيد الناس رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس

ومن جانبه اكتفى الفنان عمرو سعد بنشر كلاكيت العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في إشارة منه إلى انطلاق تصوير العمل.

مسلسل سيد الناس

أبطال مسلسل «سيد الناس»

ويشارك في بطولة مسلسل «سيد الناس» عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.

اقرأ أيضاً
بعد إصابتها بحرق.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري «صور»

موعد انطلاق تصوير مسلسل «بمية الدهب».. نجوم جدد ينضمون إلى العمل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الختمة المجودة للمنشاوي وعبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق