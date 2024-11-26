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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:23 مساءً - بدأ الفنان أحمد رزق تصوير مشاهد مسلسل «سيد الناس»، بالتعاون مع الفنان عمرو سعد، وذلك استعدادا لعرضه خلال موسم رمضان 2025.

وفي هذا السياق، أعلن أحمد رزق عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بداية تصوير مسلسل «سيد الناس» على طريقته الخاصة، حيث نشر بداية تصوير المسلسل.

مسلسل سيد الناس

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل «سيد الناس»، يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم، عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل سيد الناس لـ أحمد رزق

مسلسل سيد الناس

ومن المقرر، أن يبدأ عمرو سعد، تصوير مشاهده في العمل، منتصف نوفمبر المقبل، داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية، والذي سيكون منزل عمرو سعد في المسلسل في إحدى قرى الصعيد، وذلك بعد انتهاء المؤلف خالد صلاح، من كتابة ما يقرب من 20 حلقة من العمل.

آخر أعمال أحمد رزق

وكانت آخر أعمال أحمد رزق، مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي» بطولة النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وشارك في بطولة العمل، مجموعة من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفى، وتامر نبيل، وصفاء الطوخى، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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