عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

عاجل:اصابة شاب برصاص مسلح - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:الوضع المعيشي لليمنيين في اسوأ مراحله - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - يدخل حيز التنفيذ غدا.. نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:22 - حالة الطقس.. منار غانم تكشف لـ كلمتك موعد تحسُّن درجات الحرارة - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

استياء وغضب.. برلماني يطالب بالكشف عن سبب حرمان السويس من سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهدة مباراة برشلونة وبريست بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ماجد راجع».. نور النبوي يكشف عن موعد طرح فيلم الحريفة 2 بدور العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أمير كرارة وأشرف عبد الباقي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

أول تعليق من ميكالي بعد تأهل منتخب الشباب لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بـ 10 لاعبين، منتخب الشباب يفوز على تونس بهدف ويتأهل لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بـ 10 لاعبين، منتخب الشباب يفوز على تونس بهدف ويتأهل لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

بـ 10 لاعبين، منتخب الشباب يفوز على تونس بهدف ويتأهل لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - منتخب الشباب، حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 فوزا صعبا على حساب نظيره التونسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

سجل هدف الفوز لمنتخب مصر اللاعب أحمد خالد كاباكا في الدقيقة 54 من عمر اللقاء من تسديدة قوية لا تصد ولا ترد 

الفوز رفع رصيد منتخب مصر للشباب إلى 7 نقاط، احتل بها وصافة الترتيب، ليتأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب رفقة المنتخب المغربي صاحب الصدارة ب10 نقاط

قدم منتخب مصر أداءا باهتا في الشوط الأول ولم يتمكن من صناعة أى فرص تهديفية على مرمى المنتخب التونسي، رغم أن الفوز هو فرصته الوحيدة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا، أما المنتخب التونسي فبدى هادئا داخل الملعب وتراجع لمنتخب ملعبه لحرمان منتخب مصر من الوصول لمرماه، خاصة أن التعادل يكفيه لإنتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

روجيرو ميكالي، كلمتك
روجيرو ميكالي، كلمتك

وشهدت الدقيقة 34 خروج سيف الدين عصام ودخول فارس خالد بديلا، إلا أن الأخير قام حكم بطرده بعد نزوله ب7 دقائق بعد ضربه أحد لاعبي تونس في كرة مشتركة.

تحسن أداء منتخب مصر في الشوط الثاني بعض التغييرات التي أجراها ميكالي في تشكيلة الفريق، ونجح في خطف هدف التقدم عن طريق كاباكا، ثم تراجع لاعبو مصر بعد الهدف لمنتصف ملعبهم لمواجهة الاندفاع الهجومي لمنتخب تونس الذي استحوذ على الكرة وكثف محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التعادل.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تونس

وبدأ منتخب الشباب المصري مباراته أمام تونس بتشكيل يضم كلا من:

May be an image of 1 person, playing football and text

ويحتاج منتخب مصر للشباب للفوز على منتخب تونس من أجل إنتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، وأي نتيجة أخرى غير الفوز ستعني ضياع فرصة التأهل لكان الشباب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

وتنقل مباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا المقامة في مصر حاليًّا

تركيز وروح قتالية في مران منتخب الشباب

وشهد التدريب الختامي لمنتخب الشباب تركيزًا شديدًا من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الأفريقى بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ريال مدريد يحدد أول الراحلين عن صفوفه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق