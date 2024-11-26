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مشاهير العرب - «هما دول».. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بالتعاون مع النجمة الهندية نيتي موهان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «هما دول».. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بالتعاون مع النجمة الهندية نيتي موهان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «هما دول».. سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله بالتعاون مع النجمة الهندية نيتي موهان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - أطلق الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «هما دول»، بالتعاون لأول مرة مع النجمة الهندية نيتي موهان، وحققت الأغنية مشاهدات تصل إلى 300 ألف مشاهدة بعد زمن قليل من طرحها.

وأغنية هما دول، لـ سعد لمجرد، من كلمات محمد المغربي، ورنا سوتال ملحن راجات ناجبال، ومهدي مزين، والإنتاج الموسيقي مادارا الأجزاء الهندية، والإنتاج الموسيقي راجات ناجبال كوالا.

وتضمنت كلمات أغنية هما دول لـ سعد لمجرد: هادي حجيت حب كبير انا وانتي ابطالها الجلوب الطيبة، مافي احلى منها ديما لينا جريبا صائب نيبود ايناها بالكو باي بيتايو ماي، سيني ساي لاجايو ماي ايتنا تجهي، تشاهو ماي، شاهو ماي، خوسيه تشوبايو ماي، نجرو يقول باشايو ماي، كاجالاي ساجايو ماي، كاجالاي ساجايو ماي، هوما دول هوما هوما دول هوما دول هوما هوما دول هوما دول ساباسيف هوما هوما دول هوما دول هوما هوما دول هوما دول.

آخر أعمال سعد لمجرد

وكانت آخر أعمال سعد لمجرد أغنية «محتال الحب»، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها على موقع «يوتيوب».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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