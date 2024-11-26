مشاهير العرب - «قاعدة عائلية في حضرة حبيب القلب الكينج».. أنغام تشارك صورة من زيارتها لـ محمد منير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - شاركت الفنانة أنغام متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من زيارتها لـ منزل الفنان محمد منير برفقه نجليها عمر وعبد الرحمن، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وعلقت أنغام على الصورة قائلة: «قاعدة عائلية ماتتعوضش وليلة لا تُنسى في حضرة حبيب القلب الكينج محمد منير.. ربنا يحفظك ويبارك لنا فيك يا غالي».

ومن جانبه علق الفنان محمد منير على زيارة أنغام لمنزله، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «سعدت بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن. شكرًا من قلبي يا أنغام».

لتتفاعل أنغام مع المنشور من خلال التعليقات قائلة: «أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين، ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لي».

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد منير

وفي وقت سابق كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حقيقة ما يتم تداوله من تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير محمد منير وإعادة نقله للمستشفى، واصفًا الأخبار المتداولة عن تدهور الحالة الصحية للكينج محمد منير بأنها "فبركة".

وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه بعد انتشار الأخبار بشأن نقل الكينج للمستشفى توجه نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ووكيل النقابة للاطمئنان على حالته الصحية، موضحًا أنه تم اكتشاف أنه لم يدخل العناية المركزية أو أنه يعاني من أي أزمة أو وعكة صحية، والأمر لا يتخطى إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أن الفنان محمد منير حاليًا في منزله بعد إجراء الفحوصات الطبية بالمستشفى، مضيفًا: "الكينج تواجد في المستشفى لمدة 48 ساعة للفحص الطبي الشامل ولم يكن يعاني من أي أزمات صحية كما تداولت المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن ما حدث هو متابعة دورية وهو بخير الآن.