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الملحن محمد يحيى ضيف إيمان أبو طالب على الحياة، الجمعة - أخبار كلمتك

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الملحن محمد يحيى ضيف إيمان أبو طالب على الحياة، الجمعة - أخبار كلمتك

الملحن محمد يحيى ضيف إيمان أبو طالب على الحياة، الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:15 مساءً -  تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، الملحن والموسيقار محمد يحيى، في حلقة يوم الجمعة المقبل من برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة.

ويكشف يحيي خلال اللقاء كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في بداياته، مؤكدا أنه بدأ معه بتلحين ٣ أغان دفعة واحدة.

وأنه بدأ من الصفر، ولم يكن يملك ثمن العلاج عندما أصيب بنزلة برد شديدة فور وصوله إلى القاهرة، في بداية مشواره الفني.

 

القاهرة والصعيد

 

وعن المقارنة بين الحياة في القاهرة والصعيد قال محمد يحيى، إن الحياة بسيطة للغاية في الصعيد كما أنه كتب على دولابه في الصعيد جملة " يوما ما سأنتقل إلى عالم آخر".

 

تطرق اللقاء أيضا إلى الخلاف الدائر بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، مؤكدا أن الأخير خسر كثيرا من وراء هذا الخلاف.

 

أغنية ريحة الحبايب


وحكى يحيى كواليس تلحين أغنيته الشهيرة ريحة الحبايب في أول تعاون مع الهضبة عمرو دياب، قائلا: كنت بستعد للخروج وأنا قاعد والورق قدامي مكتوب فيه الأغنية، لقيت نفسي يدندن اللحن مع الكلام وأنا بربط الجزمة، روحت لعمرو دياب وشفت في عينه نظرة إعجاب كبيرة جدا. 

 

 

برنامج بالخط العريض 

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب؛ الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساء.


 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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