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مشاهير العرب - موعد حفل بهاء سلطان وأحمد سعد في الكويت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد حفل بهاء سلطان وأحمد سعد في الكويت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد حفل بهاء سلطان وأحمد سعد في الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - يستعد النجمين بهاء سلطان، وأحمد سعد، لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات «مهرجان موسم الكويت الغنائي»، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حفل الذي يجمع بين بهاء سلطان وأحمد سعد في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.

حفل احمد سعد وبهاء سلطان في الكويت

وعبّر المطرب أحمد سعد، عن حماسه للحفل، قائلا: «أعود إلى الكويت محملا بذكريات جميلة مع جمهور ذوّاق يمنح الفنان دافعا كبيرا ليقدّم أفضل ما لديه.. المشهد الفني في الكويت دائما مختلف، وجمهوره فريد من نوعه وأتطلع للقائهم بشغف يوم الحفل».

أحمد سعد

كما قال المطرب بهاء سلطان: «منذ الإعلان عن الحفل، تلقيت رسائل عديدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب أغنيات معينة والترحيب بي في الكويت.. سعيد بهذه المحبة وأعدهم بليلة مميزة نترك فيها ذكريات لا تُنسى».

حفل بهاء سلطان

موعد حفل النجمين أحمد سعد وبهاء سلطان بالكويت

وأكدت الجهة المنظمة لحفل الثنائي أحمد سعد وبهاء سلطان، في بيان صحفي أن الحفل سوف يتضمن العديد من المفاجآت قائلة: «تستمر مفاجآت مهرجان موسم الكويت الغنائي، كونه أضخم ظاهرة فنية في الكويت هذا العام، مع حفل أساطير الطرب الذي يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، وهما بهاء سلطان وأحمد سعد ويتمتع كلا الفنانين بشعبية كبيرة لدى مختلف الشرائح العمرية، ونعد الجمهور بتجربة استثنائية لا تُنسى يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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