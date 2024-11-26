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كرة السلة، موعد مباريات السوبر المصري البحريني بمشاركة الأهلي والاتحاد - أخبار كلمتك

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كرة السلة، موعد مباريات السوبر المصري البحريني بمشاركة الأهلي والاتحاد - أخبار كلمتك

كرة السلة، موعد مباريات السوبر المصري البحريني بمشاركة الأهلي والاتحاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - كرة السلة، يستعد فريقي الأهلي والاتحاد السكندري للمشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر المصري البحريني، والمقرر لها خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري بالبحرين.

جدول مباريات كأس السوبر

 ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر الجاري، وتقام مباراة كأس السوبر البحريني بين الأهلي والمنامة يوم 29 نوفمبر، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضًا.

ويأتي موعد المباريات كالتالي:

الخميس 28 نوفمبر

الأهلي × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الجمعة 29 نوفمبر

الأهلي البحريني × المنامة البحريني - 7 مساء

السبت 30 نوفمبر

مباراة المركز الثالث - 4:30 عصرا

مباراة النهائي - 6:30 مساء

قائمة الأهلي في كأس السوبر

 وتضم قائمة الأهلي في البطولة كل من:

عمرو زهران - إبراهيم زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندي - مروان سرحان - سيف سمير - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي - أحمد مهيب - جون دانييل روبيرسون - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم - محمد خيري.

قائمة الاتحاد السكندري في كأس السوبر

 في حين ضمت قائمة الاتحاد السكندري في البطولة كل من:

ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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