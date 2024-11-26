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لقاء بين الفنانين التشكيليين والكاريكاتير من مصر وميانمار (صور) - أخبار كلمتك

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لقاء بين الفنانين التشكيليين والكاريكاتير من مصر وميانمار (صور) - أخبار كلمتك

لقاء بين الفنانين التشكيليين والكاريكاتير من مصر وميانمار (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:12 مساءً -  عقدت سفارة ميانمار في مصر اجتماع أونلاين بين نخبة من الفنانين التشكيليين وفناني الكاريكاتير من مصر وميانمار، ويأتي هذا اللقاء في إطار التبادل الثقافي والفني بين مصر وميانمار، وتوطيد العلاقات بين الشعبين.

وأدار اللقاء تواي توت تيت نائب سفير ميانمار في مصر، وشارك به مجموعة من الفنانين التشكيليين وفناني الكاريكاتير المصريين، وهم الفنانون رضا خليل، جورج سندي، أحمد جعيصة، خالد المرصفي، نورا مكرم، مروة إبراهيم، شيماء شافعي، إسلام زكي، وفوزي مرسي.

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 وعلى الجانب الآخر شارك في اللقاء من ميانمار، الفنانون، ثيت لوين سو رئيس مؤسسة الفنانين والحرفيين التقليديين في ميانمار، هتاي أونج السكرتير العام، أوو بي كيال، ساي سو كي، بياي كياو هان، خين يين سان، موي هتيت موي، نيي بو تشاي، ميو ثاو رئيس قسم العلاقات الدولية بالمؤسسة، وأعضاء آخرون.

ثيت لوين سو يدعوا الفنانين المصريين للمشاركة في مهرجان أوباجان

وفي بداية كلمته رحب الفنان ثيت لوين سو رئيس مؤسسة الفنانين والحرفيين التقليديين في ميانمار، بالفنانين المصريين معربا عن سعادته بهذا اللقاء، وتحدث عن الكاريكاتير في ميانمار، وأهم الفعاليات والمعارض الفنية لديهم، ومنها مهرجان أوباجان للكاريكاتير، والذي يُعد من أهم المهرجانات التي يتم بها عرض مجموعة كبيرة من أعمال الكاريكاتير في ميانمار، وفي ختام كلمته دعا الفنانين المصريين للمشاركة في هذا المهرجان في دورته القادمة.

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 من ناحيته، أعرب الفنان فوزي مرسي عن شكره العميق لسفارة ميانمار بالقاهرة لرعايتها هذا اللقاء الهام،  والذي يعد الأول من نوعه، وتحدث مرسي عن الفعاليات والمعارض الفنية التى تقام بمصر، ومنها الملتقى الدولي للكاريكاتير، والمسابقة الدولية للكاريكاتير "كاريكاتونس"، وغيرها من الفعاليات، كما رحب بمشاركة فناني الكاريكاتير من ميانمار في هذه المعارض، وفي ختام حديثه اقترح مرسي أن يعقد هذا اللقاء بشكل دوري بين الجانبين لبحث أخر التطورات، وسبل التعاون المستقبلية بينهما.

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وخلال اللقاء تبادل فنانو مصر وميانمار عرض أعمالهم الفنية، حيث تم عرض مجموعة من البروتريهات لشخصيات شهيرة لفناني ميانمار، ومجموعة من اللوحات التشكيلة لبعض المعابد القديمة، وأشهر المدن في مينامار، والعديد من المعالم الشهيرة الأخرى في ميانمار، كما قدم الفنانون رضا خليل، أحمد جعيصه، شيماء شافعي، إسلام زكي، ومروة إبراهيم، مجموعة من أعمالهم التشكيلية والكاريكاتيرية.

 

اجتماع سفير ميانمار مع الفنانين التشكيليين 

 وعقب انتهاء اللقاء، تم عقد اجتماع مع سفير ميانمار في مصر، السيد جو تين شين، الذي كان مرحبًا بشدة بالفنانين المصريين، ومعبرًا عن سعادته الكبيرة بانعقاد مثل هذا اللقاء بين فناني مصر وميانمار.

وأكد سفير ميانمار على حبه الشديد لفن الرسم والكاريكاتير بشكل خاص، قائلًا "إن الكاريكاتير يستطيع أن يصل للقارئ بشكل أسهل بكثير من قراءة مقال كبير، كما أنه يعزز العلاقات بين الشعوب".

ونوه إلى قوة الفن المصري وتطوره، وأن مصر تعد منارة الفن في الشرق الأوسط بأثره، وأنه يعمل على أن تكون هناك سبل عديدة مستقلبية للتعاون بين البلدين على المستويين الثقافي والفني.

كما دعى شين إلى ضرورة زيارة فنانين من مصر إلى ميانمار لنقل صورة صحيحة عن يلده، ومتحدثًا عن بداياته السعيدة بالعمل في سفارة ميانمار بمصر، حيث وجد ترحيبًا كبيرًا من قبل الشعب المصري المشهور بطيبته وكرمه، واصفًا إياه بالشعب المضياف، وأنه سعيد بوجوده في مصر.

وشدد على أن مصر دولة ذات حضارة ولها تاريخ كبير في الأدب والثقافة، فهو محب للإطلاع منذ زمن بعيد على أعمال الكاريكاتير، ومنبهر بالأدب المصري، مثل قصص علي بابا والأربعين حرامي وعلاء الدين.

وفي نهاية اللقاء تمنى سفير مينامار أن يكون هناك تعاون مستقبلي كبير بين فناني مينامار ومصر، تتم من خلال مشاركات بينهم في العديد من المعارض قريبًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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