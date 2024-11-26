تعاون بين الرعاية الصحية وسلامة الغذاء لإطلاق برامج توعوية للوقاية من أمراض سوء التغذية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:18 مساءً - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكولين تعاون ومذكرة تفاهم بين الهيئة وشركاء محليين ودوليين بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وبحضور نائب رئيس الوزراء، وقع الدكتور أحمد السبكي بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتعزيز السياسات الغذائية والصحية من خلال برامج توعوية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. كما وقع بروتوكولًا آخر مع الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف دعم المشروعات التنموية وتحسين الخدمات الصحية والسياحة العلاجية.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بأهمية تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق التطور والنمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعد خطوة أساسية نحو تحقيق تطور شامل في المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكات الجديدة تُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر. وتهدف إلى استخدام الروبوتات الجراحية والتقنيات وتوطين الحلول الصحية المبتكرة

وأعرب السبكي عن اعتزازه بالشراكات التي تفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن رؤية الهيئة ترتكز على تعزيز التكنولوجيا والابتكار لتحقيق رعاية صحية مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كرائدة في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يدعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي وصحة المواطنين، بينما أكدت الدكتورة نبيلة مكرم أن التعاون المشترك يعزز أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

استخدام أحدث التقنيات الطبية

بدوره، أعرب لي ويشن عن فخره بالتعاون مع الهيئة لتطوير حلول مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، بينما أوضح صن دي أن استخدام أحدث التقنيات الطبية من خلال الشراكة مع الهيئة يسهم في تحقيق التميز في الخدمات الصحية. وأكد الدكتور أيمن عباس أن التعاون يدعم تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق نقلة نوعية في جودة الرعاية.

شهد توقيع البروتوكولات عدد من القيادات والمسؤولين في القطاع الصحي، مؤكدين أهمية هذه الشراكات في تحقيق التحول النوعي في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وتجدر الإشارة، أن الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية يُعقد تحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع مرور خمس سنوات على إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، المحافظين، رؤساء وممثلي الهيئات الصحية، مجلسي النواب والشيوخ، المنظمات الصحية العالمية، السفراء، النقباء، وقادة الفكر والإعلام، وشركاء النجاح من مختلف القطاعات.

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