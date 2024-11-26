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مدير تعليم الجيزة يشدد على وضع العلم والقسم الوطني داخل الفصول (صور) - أخبار كلمتك

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مدير تعليم الجيزة يشدد على وضع العلم والقسم الوطني داخل الفصول (صور) - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يشدد على وضع العلم والقسم الوطني داخل الفصول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:36 مساءً -  قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارتي شمال وجنوب الجيزة.

شملت الجولة تفقد عدد من المدارس الهامة مثل مدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية، ومدرسة أحمد عرابي الرسمية للغات، ومدرسة أحمد عرابي الصناعية بنات بإدارة شمال الجيزة، ومدرسة السعيدية الثانوية بإدارة جنوب الجيزة.

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تعليمات مدير تعليم الجيزة لتحسين العملية التعليمية

وخلال هذه الزيارات، أكد عطية على أهمية الانضباط وجودة التعليم في جميع المدارس، وشدد على ضرورة ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، والتأكد من نظافة دورات المياه والمرافق العامة، وتنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري، وتطبيق لائحة الانضباط، وحضور الطلاب والمعلمين بانتظام، ومتابعة تقييم الطلاب والتصحيح بشكل دوري، وغرس القيم الوطنية والانتماء للوطن لدى الطلاب، مع التأكيد على الهوية الوطنية والتشديد على وضع العلم المصري، القسم الوطني، الجداول الدراسية، والقوائم التنظيمية داخل الفصول.

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توجيهات هامة من مدير تعليم الجيزة

وأصدر عطية عددًا من التوجيهات الهامة لضمان تحسين العملية التعليمية، منها تكثيف زيارات التوجيه المالي والإداري، متابعة سجل الطلاب الضعاف وتنفيذ خطط علاجية، الاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس، وتحفيز المعلمين والطلاب.

وأكد عطية على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع العاملين في العملية التعليمية لتحقيق النجاح المنشود. كما شدد على ضرورة الاهتمام بالطلاب الضعاف وتقديم الدعم اللازم لهم

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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