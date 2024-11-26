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بعد الانتهاء من "جودر 2"، عايدة رياض تواصل تصوير مشاهدها في فهد البطل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - تواصل الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهدها في مسلسل “فهد البطل” بطولة الفنان أحمد العوضي، للعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وقالت عايدة رياض لـ كلمتك: إنها انتهت تقريبا من تصوير أسبوعين، معبرة عن سعادتها بالأجواء والروح داخل كواليس التصوير.

مسلسل جودر 2 

في جانب آخر، كانت عايدة رياض أنهت قبل أسابيع من تصوير مشاهدها في مسلسل “جودر 2” بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يشارك أيضا في موسم دراما رمضان المقبل.

وشاركت عايدة رياض مؤخرا في مسلسل “برغم القانون” والذي حقق ردود أفعال جيدة.

 

 مسلسل برغم القانون 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.


مسلسل "برغم القانون" شارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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