بعد الانتهاء من "جودر 2"، عايدة رياض تواصل تصوير مشاهدها في فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - تواصل الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهدها في مسلسل “فهد البطل” بطولة الفنان أحمد العوضي، للعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وقالت عايدة رياض لـ كلمتك: إنها انتهت تقريبا من تصوير أسبوعين، معبرة عن سعادتها بالأجواء والروح داخل كواليس التصوير.

مسلسل جودر 2

في جانب آخر، كانت عايدة رياض أنهت قبل أسابيع من تصوير مشاهدها في مسلسل “جودر 2” بطولة الفنان ياسر جلال، والذي يشارك أيضا في موسم دراما رمضان المقبل.

وشاركت عايدة رياض مؤخرا في مسلسل “برغم القانون” والذي حقق ردود أفعال جيدة.

مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.



مسلسل "برغم القانون" شارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.