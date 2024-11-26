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مشاهير العرب - قبل العرض الختامي «ألف تيتة وتيتة».. أكرم حسني يوجه رسالة للجمهور السعودي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل العرض الختامي «ألف تيتة وتيتة».. أكرم حسني يوجه رسالة للجمهور السعودي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل العرض الختامي «ألف تيتة وتيتة».. أكرم حسني يوجه رسالة للجمهور السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:07 مساءً - وجه الفنان أكرم حسني رسالة شكر وامتنان لجمهوره بالسعودية، وذلك قبل ساعات قليلة من العرض الختامي لمسرحيته «ألف تيتة وتيتة» ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية.

وكتب حسني عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام:«النهاردة آخر يوم عرض لمسرحية ألف تيتة وتيتة، وحابب أشكر الجمهور شكر خاص جدًا منغيركم مفيش نجاح».

ضمت مسرحية ألف تيتة وتيتة، التي دارت أحداثها في إطار كوميدي عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

أبطال مسرحية ألف تيتة وتيتة

آخر أعمال أكرم حسني

ويستعد الفنان أكرم حسني، لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «الكابتن»، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

ويأتي مسلسل «الكابتن»، عقب النجاح الذي حققه أكرم حسني، في رمضان الماضي من خلال مسلسل «بابا جه»، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، جسد خلاله حسني شخصية هشام والذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يدخل في أزمات عديدة بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة ويضطر للعمل كأب للإيجار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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