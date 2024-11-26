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انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

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انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً -  سيدني سويني، انتهت رسميًّا أعمال تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin، للنجمة الشابة سيدني سويتي.

فيلم السيرة الذاتية Christy Martin، تم تصويره في ولاية كارولينا الشمالية، وهو من إخراج ديفيد ميشود. 

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سيدني سويني تجسد دور الملاكمة الأمريكية كريستي مارتن

ووقع الاختيار على الممثلة الشابة سيدني سويني، للعب دور البطولة في فيلم سيرة ذاتية، يتناول حياة الملاكمة الأمريكية السابقة، "كريستي مارتن"، فيما سيتولى مهمة الإخراج، المخرج 'ديفيد ميشود.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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