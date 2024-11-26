انتهاء تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - سيدني سويني، انتهت رسميًّا أعمال تصوير فيلم السيرة الذاتية Christy Martin، للنجمة الشابة سيدني سويتي.

فيلم السيرة الذاتية Christy Martin، تم تصويره في ولاية كارولينا الشمالية، وهو من إخراج ديفيد ميشود.

سيدني سويني تجسد دور الملاكمة الأمريكية كريستي مارتن

ووقع الاختيار على الممثلة الشابة سيدني سويني، للعب دور البطولة في فيلم سيرة ذاتية، يتناول حياة الملاكمة الأمريكية السابقة، "كريستي مارتن"، فيما سيتولى مهمة الإخراج، المخرج 'ديفيد ميشود.

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