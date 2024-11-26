مشاهير العرب - بسمة وهبة تدافع عن المخرج عمر زهران: «لا يمكن يسرق.. فيه حاجة غلط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - بسمة وهبة.. تصدرت الإعلامية بسمة وهبة، محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت تضامنها مع المخرج عمر زهران، عقب اتهامه بالسرقة من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات عبر خاصية ستوري على حسابها على إنستجرام: «رغم الخلاف الطويل بيننا، أشهد الله أن عمر زهران رجل ذو أيادٍ بيضاء وأخلاق عالية، لا يمكن أن يرتكب مثل هذا الفعل».

وأضافت: «بحكم معرفتي بيه واتعاملت معاه وأعرف أهله وأخواته ورحت بلده، لا يمكن يسرق، أكيد فيه حاجة غلط، أدعو المسؤولين لتحري الدقة».

وتابعت: «أرجو من الجهات المعنية تحري الحقيقة بحذر، لأن الأمر لا يبدو منطقيًا».

View this post on Instagram A post shared by Peoplebelarabi (@peoplebelarabi)

القبض على عمر زهران

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عمر زهران، وذلك بعدما قدمت زوجة المخرج خالد يوسف بلاغا ضده تتهمه فيه بسرقة مجوهراتها.

وقررت جهات التحقيق، السبت، حبس المخرج عمر زهران 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في ضوء البلاغ الذي قدمته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، بعد اتهامهما للمخرج الكبير بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها.