جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - جدول امتحانات شهر نوفمبر.. يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات شهر نوفمبر في محافظتي القاهرة والجيزة، لمعرفة مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر.

جدول امتحانات نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: يُعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: يُعقد امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: يُعقد امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالقاهرة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: يُعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: يُعقد امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: يُعقد امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: يُعقد امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر: يُعقد امتحان الدراسات الاجتماعية ومستوى رفيع لمدارس اللغات.

جداول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تبدأ من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 5 من نفس الشهر.

جدول امتحانات نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالجيزة

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: امتحان اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر: امتحان متعدد التخصصات والتربية الدينية.

جدول امتحانات نوفمبر للمرحلة الابتدائية في الجيزة

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الجيزة، كالتالي:

- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024: يعقد امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.