وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي زيادة التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:09 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اليوم نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني وزير على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك زيادة التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال المصري ـ الإيطالي.

العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة المستويات، والتنسيق رفيع المستوى بين قيادتى البلدين على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية.

وتناول الوزيران العلاقات الثنائية حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي لدعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى الدور الإيجابى للشركات الإيطالية في القطاعات المختلفة في السوق المصرية.

واستعرض الوزير جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، والتطلع لمزيد من الاستثمارات من جانب رجال الأعمال الإيطاليين على ضوء الفرص الواعدة المتاحة في السوق المصرية.

دعم الترشيحات في المحافل الدولية المختلفة

كما تناول الوزيران التنسيق القائم بين البلدين لدعم الترشيحات في المحافل الدولية المختلفة، فضلًا عن استعراض مجالات التعاون المشتركة وعلى رأسها الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل واللوجستيات. كما تطرق الوزيران إلى التعاون في مجال الهجرة، حيث أشار الوزير عبد العاطى إلى التعاون المتميز بين البلدين في هذا المجال وأهمية توسيع التعاون التدريبى المهنى لخلق عمالة ماهرة للسوقين المصرى والإيطالى.

وناقش الوزيران التطورات المتلاحقة بالشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر. كما حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة استمرار إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطانى.

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