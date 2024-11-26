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محمد منير يوجه رسالة إلى أنغام بعد زيارتها له، والمطربة ترد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:30 مساءً - وجه الفنان محمد منير رسالة شكر للفنانة أنغام على زيارتها له برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، للاطمئنان على حالته الصحية.

 

وكتب الكينج في تدوينة له عبر حسابه على “إكس”: “سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن.. شكرًا من قلبي يا أنغام”. 

 

وردت أنغام على رسالة منير قائلة: “أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا”.

تحسن الحالة الصحية للكينج 

وفي وقت سابق، نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان محمد منير والشاعرة منة عدلى القيعي، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، حيث أعلن من خلال تلك الصورة عن تعاون جديد يجمعهم بالكينج محمد منير، بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية.

 

وكان الفنان محمد منير، أجرى مؤخرًا بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، بعد تعرضه لانتكاسة صحية شديدة، اضطرته للذهاب إلى المستشفى، وغادر بعد أيام بعد تحسن حالته الصحية

 

الحالة الصحية لمحمد منير 

وكشف مصدر مقرب من محمد منير في تصريحات خاصة لـ"كلمتك" في وقت سابق، أن حالته مستقرة، إلا أن الأمراض التي يعاني منها صعبة وتحتاج إلى متابعة مستمرة من الفريق الطبي المتخصص في علاجه.

 

وأضاف المصدر أن منير كان يعاني من مشكلات في الكلى منذ فترة طويلة، والتي أثرت بشكل كبير على إحدى الكليتين بنسبة 90%، كما أنه يعاني من مشكلات في الكبد، وهذا ما يضطره إلى السفر بين الحين والآخر إلى أوروبا للعلاج

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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