مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - كشفت الإعلامية دعاء فاروق، عن موعد ومكان جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة، التي وافتها المنية مساء أمس السبت.

موعد ومكان جنازة والدة مفيدة شيحة

وكتبت دعاء فاروق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلنة عن موعد ومكان الجنازة: «صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة».

وفاة والدة مفيدة شيحة

وخلال الساعات الماضية، أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك».

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "إنا لله وانا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

مفيدة شيحة، إعلامية مصرية اشتهرت بتقديم برنامج بعنوان "الستات مايعرفوش يكدبوا" بمشاركة الإعلاميتين "منى عبد الغني وسهير جودة"، حيث تناقش خلاله العديد من القضايا التي تهم كل فئات المجتمع، مع العديد من المختصين في شتّى المجالات.

أبرز المعلومات عن الإعلامية مفيدة شيحة؟

- ولدت الإعلامية مفيدة شيحة عام 1971.

- قدمت الإعلامية مفيدة شيحة العديد من برامج المنوعات.

- تعاقدت الإعلامية مفيدة شيحة مع قناة CBC على «الستات مايعرفوش يكدبوا» لمدة 10 سنوات.

- تقدم الإعلامية مفيدة شيحة على قناة «النهار» برنامج الستات الآن مع الإعلامية سهير جودة.