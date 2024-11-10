مشاهير العرب - وفاة الفنان حمدي الرملي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - توفي الفنان حمدي الرملي، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، ودخوله المستشفى.

وفاة الفنان حمدي الرملي

وأعلن ابن شقيق الفنان حمدي الرملي، خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» قائلا: «توفي إلى رحمة الله خالى حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة».

الفنان حمدي الرملي

حمدي الرملي شارك في كثير من الأعمال الفنية، والتي كان من بينها مسلسل نيللي وشريهان مع إيمي ودنيا سمير غانم، وعمارة يعقوبيان مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي، وكانت آخر الأعمال التي قدمها مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم، والذي تم تقديمه في رمضان العام الماضي 2024.

كما حقق الفنان الراحل نجاحا من خلال مشاركته في المسلسل الكوميدي الشهير "الكبير أوي" الذي قام ببطولته الفنان أحمد مكي، ولعب حمدي الرملي دور صاحب المقهى في قرية "المزاريطة"، وهو الدور الذي أحبّه الجمهور واعتبره من أبرز أدواره الكوميدية.

رحيل حمدي الرملي يمثل خسارة كبيرة للدراما المصرية، حيث كان واحدًا من أبرز الوجوه التي أضفت لمسة فنية مميزة في جميع الأعمال التي شارك فيها.