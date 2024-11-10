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مشاهير العرب - وفاة الفنان حمدي الرملي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة الفنان حمدي الرملي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة الفنان حمدي الرملي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - توفي الفنان حمدي الرملي، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، ودخوله المستشفى.

وفاة الفنان حمدي الرملي

وأعلن ابن شقيق الفنان حمدي الرملي، خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» قائلا: «توفي إلى رحمة الله خالى حمدي الرملي، أرجو الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة».

حمدي الرملي

الفنان حمدي الرملي

حمدي الرملي شارك في كثير من الأعمال الفنية، والتي كان من بينها مسلسل نيللي وشريهان مع إيمي ودنيا سمير غانم، وعمارة يعقوبيان مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي، وكانت آخر الأعمال التي قدمها مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم، والذي تم تقديمه في رمضان العام الماضي 2024.

الفنان حمدي الرملي

كما حقق الفنان الراحل نجاحا من خلال مشاركته في المسلسل الكوميدي الشهير "الكبير أوي" الذي قام ببطولته الفنان أحمد مكي، ولعب حمدي الرملي دور صاحب المقهى في قرية "المزاريطة"، وهو الدور الذي أحبّه الجمهور واعتبره من أبرز أدواره الكوميدية.

رحيل حمدي الرملي يمثل خسارة كبيرة للدراما المصرية، حيث كان واحدًا من أبرز الوجوه التي أضفت لمسة فنية مميزة في جميع الأعمال التي شارك فيها.

وفاة والدة أحمد مكي «صورة»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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