روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

روسيا توجه تحذيرا لإسرائيل بعد ضربها هدفا سوريا قرب قاعدة حميميم - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - تصدر مسلسل «سيب وأنا سيب» بطولة الفنان أحمد السعدني، وهنا الزاهد، تريند محركات البحث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عرضه على شاشة mbc مصر.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا سيب

تدور أحداث مسلسل سيب وأنا سيب، في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية نبيلة التي تقدمها هنا الزاهد وهي فتاة تعمل خياطة وتترك زوجها الذي يلعب دوره أحمد السعدني يوم زفافهما من أجل السفر للبنان للمشاركة في مسابقة في تصميم الأزياء، ثم تعود بعد 5 سنوات وتدخل في صراعات معه تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل سيب وانا أسيب

أبطال مسلسل سيب وأنا سيب

يضم مسلسل سيب وأنا سيب، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا». والعمل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

مسلسل سيب وأنا سيب

مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب

ويبحث العديد من الجمهور، على مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب، حيث يتم عرضه يوميا من الأحد للخميس في تمام الساعة الـ 9 مساء.

اقرأ أيضاً
كارلوس عازار يكشف كواليس دوره مع هنا الزاهد في «سيب وأنا سيب» (فيديو)

ملخص سيب وأنا سيب الحلقة 8.. هنا الزاهد تكتشف سبب اختطافها

هنا الزاهد تكشف عن مواعيد عرض «سيب وأنا سيب»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق