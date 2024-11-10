مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - تصدر مسلسل «سيب وأنا سيب» بطولة الفنان أحمد السعدني، وهنا الزاهد، تريند محركات البحث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عرضه على شاشة mbc مصر.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا سيب

تدور أحداث مسلسل سيب وأنا سيب، في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية نبيلة التي تقدمها هنا الزاهد وهي فتاة تعمل خياطة وتترك زوجها الذي يلعب دوره أحمد السعدني يوم زفافهما من أجل السفر للبنان للمشاركة في مسابقة في تصميم الأزياء، ثم تعود بعد 5 سنوات وتدخل في صراعات معه تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل سيب وأنا سيب

يضم مسلسل سيب وأنا سيب، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد صلاح السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي، ومحمود السيسي، ويارا جبران، وكارلوس عازار، وهنادي مهنا». والعمل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب

ويبحث العديد من الجمهور، على مواعيد عرض مسلسل سيب وأنا سيب، حيث يتم عرضه يوميا من الأحد للخميس في تمام الساعة الـ 9 مساء.