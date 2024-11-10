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مشاهير العرب - بعد عرضه.. فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يتربع على عرش شباك التذاكر في دور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرضه.. فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يتربع على عرش شباك التذاكر في دور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرضه.. فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يتربع على عرش شباك التذاكر في دور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - فيلم الهوى سلطان.. تربع فيلم الهوى سلطان بطولة أحمد داود ومنة شلبي، عرش شباك التذاكر في دور عرض السنيمات، ليحتل الصدارة.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وحقق فيلم الهوى سلطان، في دور العرض بالسينمات المصرية، أمس السبت 9 نوفمبر، إيرادات تتقرب من 2 مليون و69 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان في 72 ساعة إلى 4 مليون و839 ألف جنيه.

فيلم الهوى سلطان

واقتربت إيرادات فيلم الهوى سلطان منذ عرضه بالسينما من 7 ملايين جنيه، ويكون إجمالي إيرادات فيلم الهوى سلطان في 4 أيام فقط عرض إلى 6 ملايين و908 ألف جنيه.

فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

فليم الهوى سلطان

أغنية فيلم الهوى سلطان

وتأتي الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» التي جاءت بعنوان «أنا من غيرك»، وحققت صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.

وأغنية «أنا من غيرك» لـ الفنان بهاء سلطان، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي والفيديو كليب من إخراج هبة يسري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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