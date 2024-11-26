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مشاهير العرب - تامر هجرس: عادل إمام هرم السينما المصرية و العربية وفخور بعملي معه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر هجرس: عادل إمام هرم السينما المصرية و العربية وفخور بعملي معه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر هجرس: عادل إمام هرم السينما المصرية و العربية وفخور بعملي معه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - أشاد الفنان تامر هجرس بالتاريخ الفني للفنان عادل إمام قائلا: «عادل إمام تاريخ وأسطورة وهرم السينما المصرية والسينما العربية، أنا فخور بعملي معه في عملين الأول في بدايتي بالتجربة الدنماركية».

وأعرب هجرس خلال لقائه مع الإعلاميتين دينا رامز وأية شعيب مقدمتا برنامج «أنا وهو وهي»، المذاع عبر قناة صدى البلد عن سعادته وفخره بالتعاون مع الزعيم عادل إمام في عملين فنيين، معقبا: «وسعدت بالعمل الثاني بعدها بـ 10 سنوات في مأمون وشركاه»

وأكد تامر هجرس على طيب العلاقة بينه وبين الفنان عادل إمام، مشيرا إلى أنه يستمر في السؤال والاطمئنان عليه من أولاده.

آخر أعمال تامر هجرس

مؤخرا عرض للفنان تامر هجرس بدور العرض السينمائي فيلم جوازة توكسيك، وهو من بطولة الفنانة ليلى علوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قوره، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وآخرين.

ودارت أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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