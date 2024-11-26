الختمة المجودة للمنشاوي وعبد الباسط، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:24 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، 24 جماد أول 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة النبأ 10 ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الأنعام 30 ق.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورتي ق- الذاريات 30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة النحل 15 ق.

44: 10 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عيد حسن سيد وما تيسر من سورة يونس 15 ق.

04: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 30 ق.

45: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة القصص 30 ق.

12:55 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ هانى الحسينى وما تيسر من سورة المؤمنون 15 ق.

13:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ طه أبوكريشة 5ق الساعة 14:40



مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة الروم 27ق.

17:00 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة البقرة 30ق.

17:59 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة غافر 15ق.

18:22 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الفتح 30ق.

19:36 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور النازعات - الانفطار- الشرح 25ق

21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى لقمان- السجدة 45 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سور الزمر- القيامة – الغاشية – الاخلاص 42 ق.

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد البوشي وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.

03:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة الحديد 30 ق.

05:28 (بعد الفجر ) للشيخ عبد الله شلبي وما تيسر من سورة الشورى 15 ق.

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