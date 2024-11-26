الرياضة - 08:29 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشات بنكي الأهلي ومصر، الذي سجل فيهما 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.68 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.65 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.65 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.66 جنيه 49.56 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 49.65 جنيه 49.55 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 49.66 جنيه 49.56 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.67 جنيه 49.57 جنيه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.66 جنيه 49.56 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية التعاملات اليوم نحو 49.68 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي بداية تعاملات اليوم عند 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الثلاثاء إلى 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم الثلاثاء نحو 49.75 جنيه للبيع، و49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية صباح اليوم نحو 49.66 جنيه للبيع، و49.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة ببداية تعاملات اليوم عند 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.67 جنيه للبيع، و49.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 49.66 جنيه للبيع، و49.56 جنيه للشراء.