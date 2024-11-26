مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة، فعالية بعنوان (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة)، بتمويل من الهيئة الطبية الدولية وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وخلال الفعالية التي اقيمت بمديرية حيس، أكد مدير العام المديرية مطهر القاضي، على أهمية التعاون المجتمعي لرفع الوعي حول قضايا العنف ضد النساء، والعمل معاً من أجل إيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة.

وفي الفعالية التي حضرها مدير ادارة الدفاع الاجتماعي بمكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة بكيل النهاري أشار القاضي، إلى أن هذا الفعالية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق المرأة كجزء أساسي من حقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت التربوية سعيدة عامر طيرة خلال مشاركتها في الفعالية، على ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية لمناهضة العنف ضد المرأة..مشيرة إلى أن العنف ضد النساء يُعد من أبرز القضايا التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.