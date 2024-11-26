الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

مطالبات بإنهاء العنف ضد المرأة في الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - كلمتك/ خاص

نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة، فعالية بعنوان (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة)، بتمويل من الهيئة الطبية الدولية وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وخلال الفعالية التي اقيمت بمديرية حيس، أكد مدير العام المديرية مطهر القاضي، على أهمية التعاون المجتمعي لرفع الوعي حول قضايا العنف ضد النساء، والعمل معاً من أجل إيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة.

وفي الفعالية التي حضرها مدير ادارة الدفاع الاجتماعي بمكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة بكيل النهاري أشار القاضي، إلى أن هذا الفعالية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق المرأة كجزء أساسي من حقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت التربوية سعيدة عامر طيرة خلال مشاركتها في الفعالية، على ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية لمناهضة العنف ضد المرأة..مشيرة إلى أن العنف ضد النساء يُعد من أبرز القضايا التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق