الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

تشارليز ثيرون تنضم لطاقم فيلم كريستوفر نولان الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:44 صباحاً - كلمتك/خاص:


شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، ليلة الاحد حادثة مأساوية هزت الرأي العام، حيث أقدم الطفل وسيم عزيز مصلح (13 عامًا) على الانتحار داخل منزله الكائن بحي المطار.

ووفقًا لمصدر مقرب من أسرة الطفل لكريتر سكاي فإن وسيم تعرض لتهديد مباشر من قبل مجموعة من عناصر جماعة الحوثي، الذين هددوه إما بإنهاء حياته بنفسه أو قتله على أيديهم.

وأوضح المصدر أن الطفل، الذي كان يعيش صراعًا داخليًا حادًا نتيجة للضغوط التي تعرض لها، فضل إنهاء حياته بطريقته الخاصة لتجنب القتل على يد الجماعة المسلحة. وقد عثر على جثته في الثلاجة بعد الحادثة المأساوية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نشوب خلاف حاد بين الطفل وسيم وشباب من أبناء الحي ينتمون لجماعة الحوثي، حيث قام أحد القادة الحوثيين بصفع وسيم على وجهه بشكل علني واعتقاله وتعذيبه في السجن.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق