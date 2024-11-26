تفاصيل جديدة لاجبار الحوثيين طفل من عدن على قتل نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك



شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، ليلة الاحد حادثة مأساوية هزت الرأي العام، حيث أقدم الطفل وسيم عزيز مصلح (13 عامًا) على الانتحار داخل منزله الكائن بحي المطار.

ووفقًا لمصدر مقرب من أسرة الطفل لكريتر سكاي فإن وسيم تعرض لتهديد مباشر من قبل مجموعة من عناصر جماعة الحوثي، الذين هددوه إما بإنهاء حياته بنفسه أو قتله على أيديهم.

وأوضح المصدر أن الطفل، الذي كان يعيش صراعًا داخليًا حادًا نتيجة للضغوط التي تعرض لها، فضل إنهاء حياته بطريقته الخاصة لتجنب القتل على يد الجماعة المسلحة. وقد عثر على جثته في الثلاجة بعد الحادثة المأساوية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نشوب خلاف حاد بين الطفل وسيم وشباب من أبناء الحي ينتمون لجماعة الحوثي، حيث قام أحد القادة الحوثيين بصفع وسيم على وجهه بشكل علني واعتقاله وتعذيبه في السجن.