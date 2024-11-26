مناشدات عاجلة لمساعدة شاب فقد مبلغ مالي ضخم في تعز - أخبار كلمتك

قال مصدر محلي أن الشاب صابر علي غالب الشميري "_ تعز / قرية الجبه شمير مغترب في السعوديه عاد إلى مدينة تعز ليتزوج .

وبحسب المصدر أن الشاب ذهب اليوم صباحا لسحب مبلغ ثمانية عشرة الف وتسعمائة ريال سعودي (١٨٩٠٠) ريال سعودي من صراف المريسي بمدينة تعز بعد ان استلم الحواله ركب متر من التحرير الى حارة القريه عند مدرسة الوحده نزل من فوق المتر ولم يجد المبلع سقط عليه .

وناشد من يجد هذا المبلغ إلى التواصل معه وإعادته إليه كونه لا يملك غيره 778441516