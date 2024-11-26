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مناشدات عاجلة لمساعدة شاب فقد مبلغ مالي ضخم في تعز - أخبار كلمتك

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مناشدات عاجلة لمساعدة شاب فقد مبلغ مالي ضخم في تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لمساعدة شاب فقد مبلغ مالي ضخم في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - كلمتك/ خاص

قال مصدر محلي أن الشاب صابر علي غالب الشميري "_ تعز / قرية الجبه شمير مغترب في السعوديه عاد إلى مدينة تعز ليتزوج .

وبحسب المصدر أن الشاب ذهب اليوم صباحا لسحب مبلغ ثمانية عشرة الف وتسعمائة ريال سعودي (١٨٩٠٠) ريال سعودي من صراف المريسي بمدينة تعز بعد ان استلم الحواله ركب متر من التحرير الى حارة القريه عند مدرسة الوحده نزل من فوق المتر ولم يجد المبلع سقط عليه .

وناشد من يجد هذا المبلغ إلى التواصل معه وإعادته إليه كونه لا يملك غيره 778441516

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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