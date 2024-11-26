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عبث بالمليارات.. هامور عدن فوق الحكومة والقانون والمواطنون يموتون جوعا - أخبار كلمتك

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عبث بالمليارات.. هامور عدن فوق الحكومة والقانون والمواطنون يموتون جوعا - أخبار كلمتك

عبث بالمليارات.. هامور عدن فوق الحكومة والقانون والمواطنون يموتون جوعا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - كلمتك/خاص:

عبث هامور عدن بمليارات الريالات من خلال مشاريع وهمية نفذها بمواصفات رديئة وباسعار خيالية.
وقال ناشطون وصحفيون:هامور عدن رئيس صندوق صيانة الطرقات بات فوق القانون وفوق حكومة بن بمارك الذي يخشاه في حالة قرر احالته الى التحقيق ستتم اقالته.
واضافوا:مليارات الريالات عبث بها الهامو من خلال شراء الولاءات والذمم والمطبلين وصرف سيارات فارهه لهم ومرتبات شهرية بمبالغ ضخمة بينما المواطنين يموتون جوعا.
واختتموا:الهامور قدم مبالغ ضخمة وسيارات لمسؤولين لاجل حمايته من اي مسائلة ستطاله نتيجة فساده الكبير.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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