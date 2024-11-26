عبث هامور عدن بمليارات الريالات من خلال مشاريع وهمية نفذها بمواصفات رديئة وباسعار خيالية.
وقال ناشطون وصحفيون:هامور عدن رئيس صندوق صيانة الطرقات بات فوق القانون وفوق حكومة بن بمارك الذي يخشاه في حالة قرر احالته الى التحقيق ستتم اقالته.
واضافوا:مليارات الريالات عبث بها الهامو من خلال شراء الولاءات والذمم والمطبلين وصرف سيارات فارهه لهم ومرتبات شهرية بمبالغ ضخمة بينما المواطنين يموتون جوعا.
واختتموا:الهامور قدم مبالغ ضخمة وسيارات لمسؤولين لاجل حمايته من اي مسائلة ستطاله نتيجة فساده الكبير.
عبث بالمليارات.. هامور عدن فوق الحكومة والقانون والمواطنون يموتون جوعا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - كلمتك/خاص:
عبث هامور عدن بمليارات الريالات من خلال مشاريع وهمية نفذها بمواصفات رديئة وباسعار خيالية.
عبث هامور عدن بمليارات الريالات من خلال مشاريع وهمية نفذها بمواصفات رديئة وباسعار خيالية.
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