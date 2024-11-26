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مصير صادم للسيول الجارفة - أخبار كلمتك

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مصير صادم للسيول الجارفة - أخبار كلمتك

مصير صادم للسيول الجارفة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:

تداول ناشطون فيديوهات لانهار من السيول تدفقت مؤخرا بالاودية بعدد من المحافظات القريبة من عدن.
وقال مختصون لكريتر سكاي:كل عام تذهب سيول الامطار دون ان يتم الاستفادة منها نتمنى ان يتم بناء سدود ويتم استغلال تدفق السيول لتوليد الكهرباء او للاراضي الزراعية التي تشهد جفاف لاشهر طويلة.
واضافوا:عمل سدود سينعش هذه المناطق والاودية سياحيا حيث ستكون مزار للمواطنين للتمتع بالطبيعة الخلابة.
واختتموا:ويمكن ان تستغل مياه الامطار كمياه صالحة للشرب بدلا من ان تهدر دون ان يستفاد منها

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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