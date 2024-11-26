تداول ناشطون فيديوهات لانهار من السيول تدفقت مؤخرا بالاودية بعدد من المحافظات القريبة من عدن.
وقال مختصون لكريتر سكاي:كل عام تذهب سيول الامطار دون ان يتم الاستفادة منها نتمنى ان يتم بناء سدود ويتم استغلال تدفق السيول لتوليد الكهرباء او للاراضي الزراعية التي تشهد جفاف لاشهر طويلة.
واضافوا:عمل سدود سينعش هذه المناطق والاودية سياحيا حيث ستكون مزار للمواطنين للتمتع بالطبيعة الخلابة.
واختتموا:ويمكن ان تستغل مياه الامطار كمياه صالحة للشرب بدلا من ان تهدر دون ان يستفاد منها
مصير صادم للسيول الجارفة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - كلمتك/خاص:
تداول ناشطون فيديوهات لانهار من السيول تدفقت مؤخرا بالاودية بعدد من المحافظات القريبة من عدن.
تداول ناشطون فيديوهات لانهار من السيول تدفقت مؤخرا بالاودية بعدد من المحافظات القريبة من عدن.
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