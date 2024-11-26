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المصري بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين غدا بالكونفيدرالية (صور) - أخبار كلمتك

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المصري بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين غدا بالكونفيدرالية (صور) - أخبار كلمتك

المصري بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين غدا بالكونفيدرالية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - أقيم، منذ قليل، بمقر قاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد أيضًا.

المصري بالأبيض وانيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين

وخلال الاجتماع الذي ترأسه منسق عام المباراة المالاوي تيانجاني باندا بحضور الأوغنديين يوسف أويو مراقب المباراة وهمفري ماندو المنسق الأمني للمباراة ومراقب الحكام البنيني توماس بوكو والمنسق الإعلامي للمباراة محمد السيسي وكذلك حكم الساحة المالي بوبو تراوري ومحسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم،  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

 حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

مثل المصري في المؤتمر  اللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير امن النادي ومحمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسؤول المهمات.

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وأختتم فريق المصري البورسعيدي تدريباته اليوم الثلاثاء بالسويس استعدادا لمواجهة انيمبا بالبطولة الكونفيدرالية غدا الأربعاء.

ودخل الفريق البورسعيدي معسكرا مغلقا بالسويس مساء أمس الاثنين بعد انتهاء معسكره بالقاهرة.

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري 

ويلتقي المصري وانيمبا النيجيري في الساعة السادسة مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

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المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة  المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

 وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى  من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري. 

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

 

تذاكر مباراة المصري وانيمبا النيجيري 

هذا وقد تم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة -  في فئتين ( الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيها،  والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها )، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.


وأهابت مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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