دوري أبطال إفريقيا، شوط أول سلبي بين صن داونز ومانييما يونيون الكونغولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع نظيره مانييما يونيون الكونغولي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام بينهم اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأول من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يتواجد فريق صن داونز ومانييما يونيون في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الرجاء المغربي والجيش الملكي.

تشكيل صن داونز أمام نامييما يونيون

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز ضد مانييما يونيون في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة صن داونز ضد مانييما يونيو في الجولة الأولي من دوري أبطال أفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس وبالأخص قناة "بي إن سبورتس 6 إتش دي".

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