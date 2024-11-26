الرياضة - 12:32 - قرار جديد من «التعليم» بشأن نقل وندب المعلمين خلال الدراسة |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - نقل المعلمين والإداريين.. وجهت مديريات التربية والتعليم، خطابًا للإدارات التعليمية، ينص على عدم إصدار أي أوامر أو قرارات بندب أو نقل المعلمين والإداريين نهائيًا، بالعام الدراسي الحالي 2024-2025.

ندب أو نقل أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي

وأكدت المديريات التعليمية، أنه لا يجوز ندب أو نقل أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسي، إلا في حالة الضرورة القصوى التي تجيزها السلطة المختصة، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 202 لعام 2013 المادة الخامسة الفقرة رقم 10.

الحالات المستثناة

وأشارت المديريات، إلى أنه لا يتم إصدار أي أوامر بنقل أو ندب أعضاء هيئة التدريس والإداريين خلال العام الدراسي، إلا عقب عرض تلك النشرات على المديرية، موضحة أن أسباب إصدار تلك الأوامر، وفقًا لحالات الضرورة القصوى، وهي: «إجازة وضع - رعاية طفل - مرافقة زوج - وفاة استلام مباني مدرسية جديدة - وتعاقد» وغيرها.

الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في امتحانات المرحلة الإعدادية

وفي سياق آخر، وجهت مديريات التربية والتعليم خطابًا للإدارات التعليمية، ينص على الاستعانة بمعلمي وموظفي التعليم الفني في جميع إدارات التربية والتعليم، للمشاركة في أعمال امتحانات الإعدادية 2025، للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم المهنية.

طريقة تسجيل العاملين بمدارس التعليم الفني

وحددت المديريات التعليمية، طريقة التسجيل، حيث أنه يتم تسجيل كافة العاملين بمدارس التعليم الفني، بأنواعها: «زراعي - صناعي - تجارى - فندقي»، على الموقع الإلكتروني لبوابة التحول الرقمي لأعمال الشهادة الإعدادية، من خلال التبويب الخاص بتسجيل مدارس التعليم الفني.