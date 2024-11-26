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أحوال الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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أحوال الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أحوال الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - أحوال الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، منوهة على المواطنين باتباع النصائح والتعليمات الصادرة من الهيئة، للعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة.

أحوال الطقس

وأوضحت الأرصاد أحوال الطقس، مشيرة إلى وجود غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس، مع أجواء باردة على أغلب الأنحاء.

الطقس

وأوضحت أن الفرصة ما زالت قائمة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس اليوم، لافتة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف المناطق.

الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في قيم درجات الحرارة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، لذلك يجب على المواطنين توخي الحذر أثناء النزول.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وتابعت أن اليوم يشهد تلاشى الأمطار في المحافظات الداخلية منها القاهرة الكبرى، واستمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من أوروبا على البحر المتوسط.

الطقس

وبنيت الهيئة خريطة سقوط الأمطار اليوم، لافتة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء سقوط الأمطار

ووجهت الأرصاد عدة نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على كافة البلاد، والتي جاءت كالآتي:

- عدم الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى.

- الابتعاد عن لمس أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها منعًا لوقوع حوادث الصعق.

- الابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة، أو الواقعة على الأرض.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار لعدم حدوث انزلاق، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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