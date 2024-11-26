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مشاهير العرب - 29 نوفمبر.. حمادة هلال يكشف تفاصيل حفله القادم في موسم الرياض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 29 نوفمبر.. حمادة هلال يكشف تفاصيل حفله القادم في موسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 29 نوفمبر.. حمادة هلال يكشف تفاصيل حفله القادم في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:01 مساءً - يستعد الفنان حمادة هلال، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة المقبلة، والذي من المفترض أن يقدم بها باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وكشف حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله، قائلا: «جمهوري الحبيب فى المملكه العربيه السعوديه انتظروا حفلة موسم الرياض، إن شاء الله يوم الجمعة 11 نوفمبر، في حديقة السويدي الرياض».

مسلسل المداح 5

ومن ناحية آخرى، بدأ حمادة هلال تصوير أولى مشاهده في مسلسل «المداح 5 في الفترة الأخيرة، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويشارك في بطولة العمل كل من: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر اعمال حماده هلال

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وفي وقت سابق، أعلن حمادة هلال، أغنيته الجديدة التي بعنوان «ياريت أهالينا ما ربونا»، ومن المقرر أن يتم طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات خلال الفترة المقبلة.

وشارك حمادة هلال، بوستر الأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق عليه: «ياريت أهالينا ما ربونا».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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