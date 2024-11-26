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مشاهير العرب - قريبا.. عمر خيرت يستعد لإحياء حفل بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قريبا.. عمر خيرت يستعد لإحياء حفل بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قريبا.. عمر خيرت يستعد لإحياء حفل بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس لطلابها حفلا غنائيا ساهرا يحييه الموسيقار عمر خيرت بصحبة فرقته الموسيقية كاملة.

ويقدم عمر خيرت خلال حفله المقرر إقامته يوم 29 نوفمبر الجاري بالجامعة الأمريكية مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها، أبرزها:«افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني، العاصفة، وغيرها من المقطوعات.

أبرز حفلات الموسيقار عمر خيرت

وفي وقت سابق أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلا داخل دار الأوبرا ضمن سهرات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وسط حضور جماهيري كبير.

وجاءت أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية 2024، وفقا لموقع تذكرتي منقسمة إلى 7 فئات كالآتي:

وكشف موقع تذكرتي عن أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية 2024، منقسمة إلى 7 فئات وجاءت كالآتي:

- الفئة الأولى «bronze» بـ 1000 جنيه.

- الفئة الثانية «silver» بـ 1500 جنيه.

- الفئة الثالثة «gold» بـ 2000 جنيه.

- إما عن الفئة الرابعة «platinum» بـ 2500 جنيه.

- وتأتي تذكرة حفل عمر خيرت الفئة الخامسة «diamond» بـ 3000 جنيه..

- وحملت الفئة السادسة «vip» سعر 3500 جنيه.

- وتأتي الفئة السابعة والأخيرة «vip middle» بـ 4000 جنيه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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