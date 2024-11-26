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الرئيس السيسي: السوق المصرية كبيرة وعملنا بنية أساسية للصناعة خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: السوق المصرية كبيرة وعملنا بنية أساسية للصناعة خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: السوق المصرية كبيرة وعملنا بنية أساسية للصناعة خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:07 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا خلال الـ 10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، مشيرًا إلي أن «الصناعة مهم أن تكون جزءا كبيرا من الناتج المحلي للدولة المصرية، ونحن سوق كبيرة، وقبل ما نقول فرص تصدير وده أمر مهم ولكن عايز أقول السوق المصرية كبيرة».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع عدد من مسئولي كبريات الشركات الدولية، أن مصر لها اتفاقيات وعلاقات طيبة مع الدول الأفريقية والعربية وحتى الأوروبية وشرق آسيا وعلاقتنا طيبة مع الكل وبالتالي في فرص تصدير جيدة لمنتجاتنا والمصانع التي تعلم في مصر.

وتابع: «حاولنا نعمل بنية اساسية مناسبة للصناعة ومسبناش مجال إلا واشتغلنا فيه موانئ ومطارات وطرق وشبكات الطرق والكهرباء والغاز وكل المجالات اللى محتاجها الصناعة كبنية اساسية وبنية تشريعية أيضا».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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