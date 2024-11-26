محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة إطلاق حملة مكثفة للتشغيل بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب وجمعية مستثمري 6 أكتوبر، في إطار جهودها المتواصلة لتنمية المجتمع وخلق فرص عمل للشباب.

فرص عمل متنوعة تلبي احتياجات الشباب

وتهدف الحملة إلى توفير فرص عمل متنوعة للشباب من مختلف المؤهلات، حيث تشمل الوظائف المتاحة:

وظائف في مجال الصناعة: تشمل فرص عمل في المصانع والشركات الصناعية، خاصة في مجال التعبئة والتغليف والإنتاج.

وظائف في مجال الخدمات: تشمل فرص عمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي، وكذلك في مجال الأمن والحراسة.

وظائف في المجال الإداري: تشمل فرص عمل في الإدارات المختلفة للشركات والمؤسسات.

شروط التقديم في وظائف محافظة الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تختلف المؤهلات المطلوبة باختلاف الوظيفة، وتشمل المؤهلات من الابتدائية وحتى الجامعية، ويختلف العمر المطلوب باختلاف الوظيفة، ولكن غالبًا ما يكون الحد الأدنى للسن 18 عامًا، وقد تتطلب بعض الوظائف خبرة سابقة، ولكن هناك العديد من الوظائف التي لا تشترط خبرة.

كيفية التقديم في وظائف محافظة الجيزة

ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.

مزايا العمل في هذه الفرص

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تقدم الشركات المشاركة في الحملة رواتب مجزية تنافسية، وبرامج تدريبية للموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم، كما تتيح هذه الفرص للشباب فرصة للتقدم الوظيفي والتطور في حياتهم المهنية.

وتدعو محافظة الجيزة كافة الشباب الباحثين عن عمل إلى الاستفادة من هذه الفرص المميزة، والتسجيل في الحملة فورًا.

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