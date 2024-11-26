اول تصريح للشرعية بشأن اغتيال هذه الشخصية في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

اول تصريح للشرعية بشأن اغتيال هذه الشخصية في قلب صنعاء - أخبار كلمتك

تكليف الدكتور أحمد الجيوشي بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

تكليف الدكتور أحمد الجيوشي بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر هجرس: عادل إمام هرم السينما المصرية و العربية وفخور بعملي معه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر هجرس: عادل إمام هرم السينما المصرية و العربية وفخور بعملي معه - أخبار كلمتك

مدرب إنيمبا: جاهزون لمباراة الغد أمام المصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

مدرب إنيمبا: جاهزون لمباراة الغد أمام المصري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

شاهد هدف كهربا الثاني في شباك ستاد أبيدجان (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد هدف كهربا الثاني في شباك ستاد أبيدجان (فيديو) - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتفقد جناح الشركات التابعة بالمعرض الدولي الثالث للصناعة - أخبار كلمتك

وزير خارجية ‎إيران يطالب بصدور أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

وزير خارجية ‎إيران يطالب بصدور أوامر اعتقال للمسئولين الإسرائيليين - أخبار كلمتك

شبورة وأمطار ورياح، تحذير من طقس الأربعاء - أخبار كلمتك

شبورة وأمطار ورياح، تحذير من طقس الأربعاء - أخبار كلمتك

أحمد الجيوشي قائما بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

أحمد الجيوشي قائما بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تعاقب الزمالك بغرامة كبيرة بسبب سلوك جماهيره أمام المصري - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تعاقب الزمالك بغرامة كبيرة بسبب سلوك جماهيره أمام المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 مساءً -  أعلنت محافظة الجيزة إطلاق حملة مكثفة للتشغيل بالتعاون مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب وجمعية مستثمري 6 أكتوبر، في إطار جهودها المتواصلة لتنمية المجتمع وخلق فرص عمل للشباب.

فرص عمل متنوعة تلبي احتياجات الشباب

وتهدف الحملة إلى توفير فرص عمل متنوعة للشباب من مختلف المؤهلات، حيث تشمل الوظائف المتاحة:

وظائف في مجال الصناعة: تشمل فرص عمل في المصانع والشركات الصناعية، خاصة في مجال التعبئة والتغليف والإنتاج.

وظائف في مجال الخدمات: تشمل فرص عمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي، وكذلك في مجال الأمن والحراسة.

وظائف في المجال الإداري: تشمل فرص عمل في الإدارات المختلفة للشركات والمؤسسات.

شروط التقديم في وظائف محافظة الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تختلف المؤهلات المطلوبة باختلاف الوظيفة، وتشمل المؤهلات من الابتدائية وحتى الجامعية، ويختلف العمر المطلوب باختلاف الوظيفة، ولكن غالبًا ما يكون الحد الأدنى للسن 18 عامًا، وقد تتطلب بعض الوظائف خبرة سابقة، ولكن هناك العديد من الوظائف التي لا تشترط خبرة.

كيفية التقديم في وظائف محافظة الجيزة

ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، أو التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.

مزايا العمل في هذه الفرص 

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تقدم الشركات المشاركة في الحملة رواتب مجزية تنافسية، وبرامج تدريبية للموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم، كما تتيح هذه الفرص للشباب فرصة للتقدم الوظيفي والتطور في حياتهم المهنية.

وتدعو محافظة الجيزة كافة الشباب الباحثين عن عمل إلى الاستفادة من هذه الفرص المميزة، والتسجيل في الحملة فورًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق