مشاهير العرب - موعد انطلاق تصوير مسلسل «بمية الدهب».. نجوم جدد ينضمون إلى العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - يواصل صناع مسلسل «بمية الدهب» إبرام التعاقدات مع باقي أبطال العمل، وكان آخر المنضمين لقائمة الأبطال النجمين أحمد وفيق ومحمد لطفي.

مسلسل «بمية الدهب» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من نجوم الدراما.

وفي سياق متصل بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل، ومؤلف العمل تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار، استعدادا لبدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

آخر أعمال هيفاء وهبي

تنتظر الفنانة هيفاء وهبي عرض أحدث أعمالها الفنية «ولاد المحظوظة»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

أبطال فيلم ولاد المحظوظة

يضم فيلم «ولاد المحظوظة» عدد من نجوم الفن أبرزهم «هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر»، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

أحداث فيلم ولاد المحظوظة

تدور أحداث «ولاد المحظوظة» في إطار كوميدي رومانسي، حول سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

يذكر أن المخرج مرقس عادل، صور عدد كبير من مشاهد فيلم ولاد المحظوظة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ليتوقف عن التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل «المعلم» الذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.