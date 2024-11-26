بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

بن مبارك يغادر العاصمة عدن صوب الرياض  والكشف عن هدف اقتصادي سار - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

السعودية ترفض هذا الأمر الخاص باليمنيين - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة بشأن إخضاع الإعلاميين والناشطين لدورات تدريبية ‏. - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. أبطال «سيد الناس» يروجون للعمل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أحمد رزق يبدأ تصوير مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

اختتام الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة لرؤساء النيابات بسوهاج وأسيوط - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:23 - مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان.. والتنفيذ خلال ساعات - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

3 شركات تتنافس في "شارك تانك مصر" على CBC غدًا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يستعد بخطة عسكرية مكثفة للساعات الأخيرة من المواجهة على الجبهة اللبنانية - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - موعد انطلاق تصوير مسلسل «بمية الدهب».. نجوم جدد ينضمون إلى العمل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - موعد انطلاق تصوير مسلسل «بمية الدهب».. نجوم جدد ينضمون إلى العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد انطلاق تصوير مسلسل «بمية الدهب».. نجوم جدد ينضمون إلى العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - يواصل صناع مسلسل «بمية الدهب» إبرام التعاقدات مع باقي أبطال العمل، وكان آخر المنضمين لقائمة الأبطال النجمين أحمد وفيق ومحمد لطفي.

مسلسل «بمية الدهب» من بطولة الفنانة هيفاء وهبي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من نجوم الدراما.

وفي سياق متصل بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل، ومؤلف العمل تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار، استعدادا لبدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

آخر أعمال هيفاء وهبي

تنتظر الفنانة هيفاء وهبي عرض أحدث أعمالها الفنية «ولاد المحظوظة»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

أبطال فيلم ولاد المحظوظة

يضم فيلم «ولاد المحظوظة» عدد من نجوم الفن أبرزهم «هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر»، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

أحداث فيلم ولاد المحظوظة

تدور أحداث «ولاد المحظوظة» في إطار كوميدي رومانسي، حول سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

يذكر أن المخرج مرقس عادل، صور عدد كبير من مشاهد فيلم ولاد المحظوظة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ليتوقف عن التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل «المعلم» الذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.

اقرأ أيضاً
فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي يحقق 2 مليون جنيها في آخر ليلة عرض

مريم عامر منير تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة (صورة)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - إيرادات «الهوى سلطان» تتصدر شباك التذاكر.. و«آل شنب» في المركز الرابع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق